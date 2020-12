Erstmals in 2020 Geflügelpest in Brandenburg aufgetreten

Im Land Brandenburg ist am Dienstag erstmals in diesem Jahr der Geflügelpesterreger H5N8 in einer Kleinsthaltung nachgewiesen worden. In der Hobby-Haltung mit gut 50 Tieren waren erhöhte Tierverluste aufgetreten. Der Bestand wurde sofort durch das zuständige Veterinäramt gesperrt und Proben entnommen. Darüber informiert das Brandenburger Verbraucherschutzministerium in einer Pressemitteilung.

Darin äußert sich Anna Heyer-Stuffer, Staatssekretärin für Verbraucherschutz: "Leider ist das eingetreten, womit wir bereits gerechnet haben. Nun sind auch in Brandenburg Nutztierbestände von der Tierseuche betroffen. Seit im Oktober die Seuche wieder verstärkt bei Wildvögeln und auch in Nutzbeständen in den benachbarten Bundesländern und europaweit aufgetreten ist, sind wir in Alarmbereitschaft. Die Ursache für die Infektion in Spree-Neiße ist derzeit noch unklar."