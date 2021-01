Irmgard Herenz, älteste Einwohnerin von Cottbus, hat am zweiten Tag des neuen Jahres ihren 108. Geburtstag gefeiert. Der Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) gratulierte der Seniorin. "Ein Leben für die Geschichtsbücher. Ich wünsche Frau Herenz von Herzen beste Gesundheit, denn diese ist die Klammer all der Herausforderungen, Aufgaben, der schönen Momente und bleibenden Erinnerungen des Lebens", hieß es in einer Mitteilung.

Geboren wurde Irmgard Anna Leukert am 2. Januar 1913 im Cottbuser Ortsteil Schmellwitz, gut eineinhalb Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In Schmellwitz ging sie auch zur Schule und erlernte anschließend den Beruf einer Näherin. Diese Tätigkeit übte sie nach Angaben der Familie ein Berufsleben lang aus. Ihren späteren Mann Fritz Herenz, ein Webver aus der Textilfabrik Cottbus, lernte sie beim Tanz in einer Gaststätte kennen. Die beiden heirateten 1934 und bekamen drei Töchter. 1940 zog die Familie nach Leipzig. Dort lebte Irmgard Herenz mit ihren Mann Fritz bis zu seinem Tod im Jahr 1997. Nach 57 Jahren zog sie zurück in ihr Elternhaus nach Cottbus-Schmellwitz und lebte bei ihrer Tochter.

Seit 2014 wird sie in einer Senioreneinrichtung in der Johannes-Brahms-Straße betreut. Aus ihrem Fenster könne sie jederzeit auf ihr Geburtshaus blicken, heißt im Gratulationsschreiben der Stadt. Irmgard Herenz erlebte Kaiserreich, Weimarer Republik, das Nazi-Regime, die DDR und die Bundesrepublik. Sie überstand mit ihrer Familie zwei Weltkriege. Heute ist sie Mutter, Oma, Uroma und sechsfache Ur-Uroma - im Frühjahr 2021 soll ihr siebtes Ur-Urenkelkind auf die Welt kommen. Von ihrer Familie hieß es: Möge sie ihren Humor behalten. Sie sei sehr lebensbejahend, optimistisch und dankbar.