Die Autobahnpolizei ist in Brandenburg in der Nacht zum Donnerstag zur A15 gerufen worden, weil an einem Fahrzeug "einfach alles nicht stimmte". Der Wagen war in Höhe Roggosen (Spree-Neiße) gegen 3.30 Uhr gestoppt worden, berichtet die Polizeidirektion Süd.

Unmittelbar zuvor hatte der Fahrer versucht, vor der Polizei in Richtung polnische Grenze zu flüchten. Der 29-jährige Mann und sein 28-jähriger Mitfahrer sind den Beamten schon durch Diebstähle bekannt, sagte ein Polizeisprecher rbb|24.