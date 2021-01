In Cottbus sind in der Nacht zum Mittwoch drei Autos in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes seien komplett ausgebrannt, heißt es von der Polizei. Ein viertes Auto sei außerdem beschädigt worden. Das Feuer sei kurz nach 1 Uhr ausgebrochen. Neben den Autos seien zudem 10 Mülltonnen in Flammen aufgegangen.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Sobald der Löschschaum weg ist, nehmen Ermittler der Kriminalpolizei die Arbeit auf. Am Mittwoch wurden bereits Anwohner aus dem direkten Umfeld befragt. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise aus der Bevölkerung.