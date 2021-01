Innerhalb weniger Stunden sind auf der B97 zwischen Cottbus und Spremberg (Spree-Neiße) zwei Geschwindigkeitsmessanlagen gestohlen worden. Darüber informierte am Montag die Polizeidirektion-Süd.

Demnach haben am frühen Montagmorgen Unbekannte im Bereich der Bühlower Kreuzung einen zweiten dort installierten Blitzer gestohlen. Wie bereits in der Nacht zum Samstag wurde die Säule mit aller Gewalt aus der Verankerung gerissen und später verladen, heißt es in der Meldung der Polizei. Es seien zahlreiche Spuren gesichert worden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde im Uferbereich des Spremberger Stausees eine Messsäule entdeckt. Ob es sich dabei um eine der zwei gestohlenen Einrichtungen handelt, werde derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.