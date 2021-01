Am Vormittag habe ein Mann die Polizei darüber informiert, dass er bei Steinitz (Spree-Neiße) offenbar die zweite gestohlene Messanlage entdeckt habe, nicht weit entfernt von der B97. Über den genauen Fundort machte die Polizei keine Angaben.

Zwei Blitzer, die an einer Kreuzung der Bundestraße 97 zwischen Cottbus und Spremberg entwendet worden waren, sind wieder aufgetaucht. Das teilte am Dienstag die Südbrandenburger Polizei mit.

Eine weitere Säule war bereits am Montag im Uferbereich des Spremberger Stausees entdeckt worden.



Von den Dieben fehle bisher jede Spur, hieß es von der Polizei. Sie suche nun Zeugen, die in der Nacht zu Samstag oder zu Montag etwas Ungewöhnliches im Bereich der Bühlower Kreuzung an der B97 beobachtet haben.

Dort waren die Säulen in den beiden Nächten aus der Verankerung gerissen und abtransportiert worden. Hinweise nimmt jede Polizeistelle entgegen.