Ein Unfalltod aus Cottbus, der überregional für Aufsehen gesorgt hat, kommt erneut vor Gericht. Das hat das Landgericht Cottbus am Donnerstag bekannt gegeben. Mitte Februar beginnt das Berufungsverfahren im Fall der ägyptischen Studentin, die von einem Autofahrer erfasst worden war und später verstarb.



Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im April 2017 in Cottbus einen Unfall verursacht zu haben, bei dem die 22-jährige Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie kurze Zeit später starb. Laut Anklage soll der Autofahrer statt der erlaubten 30 km/h 50 gefahren sein, als er die Frau an der Straßenbahnhaltestelle vor der Stadthalle erfasste.

Der Unfallfahrer war im Januar 2020 zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Er legte Berufung ein. Der Fall hatte international Aufsehen erregt, weil das Opfer nach ersten Informationen noch am Tatort rassistisch beleidigt worden sein soll. Die Ermittlungen wurden allerdings eingestellt, weil die Vorwürfe laut Staatsanwlatschaft in keiner Hinsicht erwiesen waren.