Eine Doppelhaushälfte ist am Dienstag in Finsterwalde (Elbe-Elster) durch eine Explosion völlig zerstört worden.



Wahrscheinlich habe es sich um eine Gasexplosion gehandelt, erklärte der Bürgermeister von Finsterwalde, Jörg Gampe (CDU), dem rbb. Der Bewohner des Hauses sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Nachbarin musste mit Schocksymptomen ambulant behandelt werden.



Anwohner hatten am Dienstagnachmittag einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr gerufen. Diese rückte mit insgesamt 18 Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen.