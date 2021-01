Auf einem Rastplatz an der Autobahn 13 bei Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) sind am Mittwochabend auf einem Lkw-Sattelzug vier Männer aus Afghanistan entdeckt worden. Das berichtete die zuständige Polizeidrektion Süd am Donnerstag.

Der Fall erinnert an eine ähnliche Entdeckung im Sommer 2020. Auch damals waren vier Männer in einem Lkw an der A 13 entdeckt worden, ebenfalls am Rastplatz Freienhufener Eck. Wie im aktuellen Fall handelte es sich um Männer afghanischer Herkunft.

Auch damals hatten sie auch mit Klopfgeräuschen auf sich aufmerksam gemacht. Der Lkw-Fahrer soll angegeben haben, er habe nicht gewusst, dass sich die Männer auf seiner Ladefläche befunden hatten. Die vier Männer wurden in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht.