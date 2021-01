Uwe Peitz Sonntag, 31.01.2021 | 11:23 Uhr

Es ist unglaublich, was sich der Mob in diesem Land erlauben kann. Und die 2 Polizisten im Streifenwagen fürchten um ihr leben. Versammlungsverbot? Abstand? Maske? Keine Festnahme, kein Bußgeld, nix. Hier kann jeder machen, was er will. Und das Virus kann weiter zuschlagen.