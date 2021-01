Eines der größten Barockschlösser Brandenburgs steht in Lieberose (Dahme Spreewald). Erbaut 1657 - und Mitte des 18. Jahrhunderts in heutiger Form - ist es ein Schmuckstück: Drei gut erhaltene Gebäudeflügel, drei Etagen plus Dachboden und Keller, dazu ein 34 Hektar großer Park.

Bis 1945 war das Schloss Wohnsitz der Familie von der Schulenburg. Doch seit der politischen Wende lag es meist im Dornröschenschlaf und wurde kaum noch genutzt - zuletzt in den 1990ern als Berufsfachschule und Grundschule.

Das soll sich jetzt ändern. Das Schloss soll in diesem Jahr verkauft werden. Aber noch fehlt ein tragbares Nutzungskonzept. Doch daran wird gerade gearbeitet.