Großrazzia in Ostdeutschland: Yacht in Senftenberg sichergestellt

Bei einer Großrazzia im Drogenmilieu wurden am Mittwoch im Osten Deutschlands 50 Wohnungen durchsucht. Vor allem in Berlin, Jena, Halle, Leipzig und Dresden. Einziger Brandenburger Razzia Ort war ein Objekt in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz). Nach Informationen aus dem federführendem Landeskriminalamt Sachsen ging es bei allen Einsätzen um den Verdacht auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln.

Bisher sind elf Männer festgenommen worden, außerdem stellten die Beamten unter anderem Drogen, Geld und Fahrzeuge sicherer. Eine Sprecherin des LKA Sachsen bestätigte dem rbb, dass auch eine Yacht in Senftenberg sichergestellt wurde. Insgesamt sind bei der Großrazzia 1.300 Polizisten im Einsatz. Der soll nach LKA-Informationen noch bis in die Abendstunden andauern.