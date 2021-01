In Zeuthen (Dahme-Spreewald) ist am Dienstag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner der Straße am Heideberg mussten daher ihre Häuser und Wohnungen zeitweise verlassen.

Die Gasleitung war offenbar durch einen Bagger bei Bauarbeiten beschädigt worden. Die Feuerwehr und der Gasversorger waren vor Ort. Am Mittag wurde die Havarie-Warnung durch die Polizei wieder aufgehoben.