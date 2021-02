Berufungsprozess in Cottbus

Der Prozess um den Tod einer ägyptischen Studentin in Cottbus geht in eine neue Runde. Es soll geklärt werden, ob der Vorwurf der fahrlässigen Tötung gerechtfertigt ist. Im ersten Prozess war der Angeklagte zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Von Aline Lepsch

Am Cottbuser Landgericht wird seit Montag der Unfalltod einer ägyptischen Studentin neu verhandelt. Ein zum Tatzeitpunkt 20-Jähriger war vom Cottbuser Amtsgericht im letzten Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu einer einjährigen Bewährungstrafe verurteilt worden. Er soll im April 2017 mit seinem Auto vor der Cottbuser Stadthalle mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Dabei hatte er die 22-jährige Studentin so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später an ihren Verletzungen starb.

Gegen das Urteil des Cottbuser Amtsgerichts war der Angeklagte in Berufung gegangen. Am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht ging es vor allem um die verschiedenen Szenarien, die die Sachverständigen der Dekra durchgespielt haben. Damit sollte der Unfall-Hergang rekonstruiert werden. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob der Angeklagte 50 statt der erlaubten 30 km/h gefahren und damit der Tatverdacht der Fahrlässigkeit gegeben ist. Das hatte das Amtegericht so gesehen, die Kammer des Landgerichts hat dazu aber noch viele Fragen.