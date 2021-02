Bild: dpa

Branitzer See in Cottbus - Passanten retten in See eingebrochene Schlittschuhläufer

12.02.21 | 17:28 Uhr

In Cottbus sind am Freitag zwei Personen ins Eis eingebrochen, die auf dem Branitzer See Schlittschuh laufen waren. Das hat der rbb von der Polizeidirektion Süd erfahren. Dabei handle es sich um ein junges Paar, um die 30 Jahre alt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie jedoch großes Glück, denn sie konnten von Passanten gerettet werden, die schnell reagiert haben.



"Hätte weitaus schlimmer ausgehen können"

Die Spaziergänger waren am Nachmittag laut Polizei in der Nähe des Sees, als sie bemerkt hatten, dass die Schlittschuhläufer in den See eingebrochen waren, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt. Die Passanten holten ein Abschleppseil aus ihrem Auto und zogen das Paar damit aus dem Wasser. "Hätten die Passanten nicht so schnell reagiert, hätte das weitaus schlimmer ausgehen können", sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Eine medizinische Behandlung sei nicht nötig gewesen. Das Paar wohnt in der Nähe des Branitzer Sees und sei selbstständig nach Hause gegangen.



Polizei warnt vor dem Betreten von Eis

Wegen des Vorfalls hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag den See vorläufig abgesperrt. So soll verhindert werden, dass weitere Personen auf das Eis gehen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut dringend vor dem Betreten von Eisflächen. "Es besteht Lebensgefahr, die leider in jedem Jahr auch von Erwachsenen unterschätzt wird", sagte ein Polizeisprecher bereits am Mittwoch. In ganz Brandenburg würden keine natürlichen Eisflächen zum Betreten freigegeben werden, heißt es. Wer einmal eingebrochen ist, könne sich in der Regel höchstens rund drei Minuten über Wasser halten. "Dann verlassen ihn die Kräfte und er ist ohne sofortige und professionelle Hilfe verloren."