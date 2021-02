Kens Berlin Donnerstag, 11.02.2021 | 16:30 Uhr

Nur fest an den Strukturwandel glauben hilft sicherlich für ein auskömmliches Leben durch eigene Arbeit.

Wo sind bloß die blühenden Landschaften im Osten geblieben, die in den 90' ern entstehen sollten?

In der Lausitz wurden die wohl in den Seen versenkt. Und ob die alle Tourismus ermöglichen, wird angesichts der Wasserknappheit leider auch ein Wunschdenken bleiben.

Ja und zum Müll: Irgendwo muss er schließlich "entsorgt" werden. Die Technik steht ja schon da.