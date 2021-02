Arktos Seenland Lausitz Montag, 08.02.2021 | 12:13 Uhr

Es ist in Cottbus wie bereits am letzten Wochenende: Winterdienst= was ist das denn? Die Cottbuser Straßen sehen aus wie....

Dazu passt, dass sich auf einem der wichtigsten Kreuzungen für den ÖPNV mit zahlreichen Weichen in Cottbus, ein Bus festfährt (siehe Foto). Wie hoch liegt dort der Schnee? Frage an die Fachleute von CV: wie kann der Fahrstrom ausfallen, weil es schneit und gegen Fahrdrahtvereisungen der ATW65 (KT4D) mit einer Fahrdrahtenteisung aufgerüstet wurde. Funktioniert da alles nicht? Ich lese sehr aufmerksam von den Innovationen bei CV und bin ein Fan. Enttäuscht bin ich, dass, wenn es drauf ankommt, der Laden zum Erliegen kommt und alle tolle Technik nix nutzt!