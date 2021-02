Das Problem sei, dass es am ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord relativ steile Ufer gebe. Als Gegengewicht gegen mögliche Hangrutschungen werde Wasser benötigt. Wenn es zu einer großen Rutschung käme, hätte das Auswirkungen auf einen größeren Bereich als 50-100 Meter vom Ufer aus. Insofern, so Vogel, "sind wir wirklich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir in den nächsten zehn Jahren diesen Ostsee fluten".

Zur Flutung des Cottbuser Ostsees gibt es trotz zeitweiser Wasserprobleme in Brandenburg keine Alternative. Das sagte Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) am Montag bei der Vorstellung von Grundzügen eines Niedrigwasserkonzeptes für das Land Brandenburg .

Die benötigten Massen an Erdreich und Schutt könnten nicht beschafft werden, so der Minister.

Er gehe deshalb davon aus, dass sich am Gesamtkonzept wenig ändern werde. Es müsse nur geprüft werden, wie überschüssiges Wasser in die zukünftigen Gewässer gelenkt werden kann. Im Spätherbst sei so ein Moment gewesen.

Es gebe außerdem Probleme mit der Güte des Wassers, also mit Eisenocker und Sulfat, dazu käme die Versauerung. Das seien multiple Probleme, die nicht mit einem Schlag zu lösen seien.

Der Cottbuser Ostsee entsteht auf dem Gelände des früheren Tagebaus Cottbus-Nord. Er soll nach Informationen des Energiekonzerns Leag bis Mitte der 2020erJahre komplett geflutet sein. Start war im April 2019, seitdem musste die Flutung wegen Wassermangels immer wieder gestoppt werden. Kritiker wie die Grüne Liga in Cottbus befürchten, dass von der riesigen1.900 Hektar großen Oberfläche in heißen Sommern Millionen Liter Wasser verdunsten werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.02.2021, 14:30 Uhr