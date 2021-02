Bild: Bauernverband Südbrandenburg

Berlin und Brandenburg - Bauern protestieren gegen striktere Auflagen bei Insektenschutz

09.02.21 | 15:30 Uhr

In verschiedenen Brandenburger Orten sowie in Berlin haben am Dienstag Landwirte mit Traktoren gegen stärkere Einschränkungen beim Ausbringen von Insektiziden demonstriert. Am Mittwoch berät darüber das Bundeskabinett.

In Brandenburg und Berlin haben am Dienstag erneut Landwirte gegen neue Auflagen und für mehr Unterstützung demonstriert.



In Brandenburg fuhren Demonstranten mit Traktoren vor Büros von SPD-Bundestagsabgeordneten in Spremberg (Spree-Neiße), Lübben (Dahme-Spreewald), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Prenzlau (Uckermark) vor. Nach Lübben kamen nach Verbandsangaben 40 Personen mit 17 Traktoren. Der Protest richtete sich hier unter anderem gegen das Insektenschutz-Gesetz, das das SPD-geführte Bundesumweltministerium plant. Am Mittwoch soll es im Kabinett beschlossen werden.

Auch in Berlin fuhren Bauern aus mehreren Bundesländern mit ihren Traktoren vor das Bundeskanzleramt und den Reichstag. Auf Transparenten forderten sie am Dienstag mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und riefen Verbraucher zum Dialog auf.



Weitere Aktionen angekündigt

Bereits seit Ende Januar gibt es Bauernproteste, auch in anderen Bundesländern. Mehrfach gab es Traktorenkorsos in Berlin-Mitte und sogenannte Mahnwachen, unter anderem vor Ministerien. Die Landwirte verlangen unter anderem Regelungen für kostendeckende Preise für ihre Erzeugnisse und mehr heimische Nahrungsmittel im Handel. Strengere Vorgaben wie etwa zum Düngen sollen ausgesetzt werden, Corona- und Schweinepest-Hilfen sofort fließen. Zu den Initiatoren zählen u.a. die Initiativen "Freie Bauern" und "Land schafft Verbindung". An diesem Mittwoch plant auch der Deutsche Bauernverband eine Aktion. Vor dem Bundeskanzleramt soll am Morgen darauf hingewiesen werden, dass das geplante Insektenschutz-Gesetz bäuerliche Existenzen gefährde. Die Initiative "Freie Bauern" ruft für den Mittag zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor unter dem Motto "Solidarität mit unseren Bauern" auf.



Verband: Ohne Schutzmittel geringerer Ertrag

In ganz Brandenburg werden laut Landwirtschaftsministerium rund 1,3 Millionen Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt [agrarbericht.brandenburg.de], also knapp die Hälfte der Bodenfläche. Davon wären 480.000 Hektar von dem geplanten Gesetz betroffen, sagt der Vorsitzende des Südbrandenburger Bauernverbandes, Thomas Göbel. Käme das Gesetz wie geplant, würde das bedeuten, dass die Flächen "nicht mehr so bewirtschaftet werden können, dass wir gesunde Pflanzen und qualitativ hochwertige Produkte haben", sagte Göbel am Dienstag dem rbb. Die regionale Erzeugung würde zurückgetrieben werden. Das Gesetz würde aus seiner Sicht den Spreewald besonders treffen, weil dort regionaltypisches Gemüse angebaut wird. Das Biosphärenreservat ist zum Teil ein "Natura-2000-Gebiet", also besonders geschützt [spreewald-biosphaerenreservat.de]. Landwirte hätten in den vergangenen Jahren probiert, freiwillig auf Pflanzenschutzmittel gegen Pilze oder Schädlinge zu verzichten. Dabei hätten sie festgestellt, dass "die Pflanze keine Chance hat, einen entsprechenden Ertrag zu bringen", so Göbel. Auch der Landesbauernverband kritisiert die "Verbotsstrategie" Damit würden "der kooperative Ansatz und das Prinzip der Freiwilligkeit" zerstört werden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Dies hätte zur Folge, dass Ausgleichszahlungen für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel nicht mehr in derselben Höhe möglich wären. Außerdem ist fraglich, ob die Prämie für den Ökolandbau weiter in derselben Höhe Bestand haben kann, sobald ein Herbizidverbot gesetzlich verankert ist."

Peter Guhl, Sprecher der Freien Bauern, einer Vertetung von Familienbetrieben, erklärte, die Bauern seien auf die Insekten und damit auf eine funktionierende Umwelt angewiesen. Allerdings seien die Pläne, dass Landwirte Ackerrandstreifen von Insektenschutzmitteln freihalten sollen, problematisch. Dies komme, so Guhl, einer Enteignung gleich, da es keinen Ausgleich geben solle.

Insektensterben stoppen

Mit dem "Aktionsprogramm Insektenschutz" [bmu.de] hat sich die Bundesregierung nach eigenen Angaben das Ziel gesetzt, das Insektensterben umfassend zu bekämpfen. "Insekten sind integraler Bestandteil der biologischen Vielfalt und spielen in unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle", heißt es in dem Papier aus dem Jahr 2019. "Doch sowohl die Gesamtmenge der Insekten als auch die Artenvielfalt bei den Insekten ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen." In dem Papier führt das Bundesumweltministerium Zahlen an, wonach 42 Prozent der Insekten, die in den Roten Listen erfasst wurden, "als bestandsgefährdet, extrem selten oder bereits ausgestorben" gelten.



Umweltverbände drängen zu Tempo

Umweltschützer bemängeln, die Bundesregierung lasse den Insektenschutz schleifen. Wenn die Regierung bis Anfang Februar nicht zu einer Lösung komme, werde es "in der laufenden Legislaturperiode praktisch unmöglich", die nötigen Gesetzesschritte für einen besseren Insektenschutz zu erreichen, kritisierten mehrere Verbände, darunter der BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe am Dienstag. Damit wäre dann ein "zentrales Versprechen aus der Koalitionsvereinbarung" nicht eingehalten worden.



Ein Aktionsprogramm Insektenschutz hatte die Regierung bereits im September 2019 beschlossen - seitdem hapert es aber wegen eines Streits zwischen den Ressorts für Umwelt und Landwirtschaft an der Umsetzung der Pläne. Erst Mitte Dezember war das Thema von der Tagesordnung des Kabinetts genommen worden. Ein Insektenschutzgesetz müsste nach einer Regierungseinigung noch durch Bundestag und Bundesrat.



