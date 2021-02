Richard Hellmann wanderte 1899 von Vetschau nach New York aus. Dort wurde er zum "King of Mayonnaise". Seine Heimat hat er nie vergessen. Hellmann spendete viel Geld für Vetschau. Am Mittwoch jährt sich sein Todestag zum 50. Mal.

Mit seiner Mayonnaise wurde er einer der reichsten Amerikaner jener Zeit. In vielen Ländern wird die Mayonnaise des Vetschauer Urgesteins noch heute verkauft. Am Mittwoch hat der Ehrenbürger der Stadt Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) seinen 50. Todestag.

Vom Tellerwäscher zum Millionär - so könnte man die Geschichte von Richard Hellmann beschreiben. 1876 in Vetschau geboren, wanderte der Kaufmann 1899 nach New York aus und machte dort ein Vermögen.

Sein Handwerk erlernt Richard Hellmann in einem Vetschauer Lebensmittelladen. Als 23-Jähriger wandert er aus. Von Vetschau geht es über Hamburg und London nach New York, wo er ein Delikatessen-Geschäft eröffnet.

Wegen seines Engagements für Vetschau wird Richard Hellmann zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Auch eine Straße trägt in Vetschau seinen Namen.

Am 03.02.1971 starb Richard Hellmann. Zum 50. Todestag will die Stadt in einer Ausstellung Einblicke in sein Leben geben.

Richard Hellmann, der "King of Mayonnaise" aus Vetschau: Seine in New York entwickelte Mayonnaise steht noch heute in Einkaufsregalen in mehr als 60 Ländern weltweit.