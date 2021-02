Bild: Lausitzer Wasser GmbH

Havarie hatte 20.000 Haushalte trockengelegt - Wasserrohrbruch in Cottbus wird repariert

05.02.21 | 12:58 Uhr

In Cottbus hat am Freitag die Reparatur einer defekten Hauptwasserleitung begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Tage dauern. Die Havarie am Donnerstagnachmittag hatte das gesamte Stadtgebiet betroffen.

Die Lausitzer Wasser GmbH (LWG) hat am Freitag in der Zittauer Straße in Cottbus mit der Reparatur einer geborstenen Hauptleitung begonnen. Die Graugussleitung aus den 60er Jahren war Donnerstagnachmittag geplatzt. Etwa 20.000 Haushalte waren dadurch komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten. Im gesamten Stadtgebiet hatte es einen Druckabfall bei der Trinkwasserversorgung gegeben.

Bild: rbb/Daniel Mastow

Reparatur soll am Wochenende abgeschlossen sein

Die Reparatur des Lecks wird nach Auskunft der LWG voraussichtlich bis Samstagabend andauern. Die Trinkwasserversorgung in Cottbus sei aber auch in dieser Zeit gesichert. "Allerdings kann es durch die veränderte Einspeisung und damit auch zwei veränderte Fließrichtung des Wassers für einige Zeit zur Aufwirbelung von Ablagerungen und damit zur Trübung des Trinkwassers kommen, was jedoch gesundheitlich völlig unbedenklich ist. Wir bitten unsere Kunden dafür um Verständnis", so Marten Eger, der Chef der Lausitzer Wasser GmbH.

