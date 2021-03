In Brandenburg wächst die Gefahr von Waldbränden. In etwa der Hälfte des Landes gilt seit Freitag die mittlere Waldbrandgefahrenstufe 3, in den übrigen Landkreisen Stufe 2. Das zeigen die Daten des Umweltministeriums Brandenburg [mluk.brandenburg.de].

Auch wenn die Gefahr erhöht ist, habe es in diesem Jahr bisher noch kein Feuer in einem Wald gegeben. Bei einem mit "Waldbrand" beschriebener Einsatz der Feuerwehr in Jänschwalde (Spree-Neiße) im Süden des Landes am Donnerstag stellte sich heraus, dass es sich um Ödland handelte, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Freitag rbb|24.