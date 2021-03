Nach Vandalismus und Schmierereien in der Gedenkstätte in Jamlitz (Dahme-Spreewald) hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mitteilte, werde gegen zwei Männer im Alter von jeweils 20 Jahren und eine Frau im Alter von 18 Jahren - wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie wegen des Verdachtes der Volksverhetzung.

Die Polizei war demnach am Montag informiert worden, dass in der Gedenkstätte Schmierereien und Schriftzüge an mehreren Stelen aufgebracht worden waren. Zudem seien weitere Schriftzüge an einer nahegelegenen Bushaltestelle festgestellt worden.

Bei der Gedenkstätte Jamlitz handelt es sich um ein Nebenlager des KZ Sachsenhausen. Eingerichtet wurde das Nebenlager 1943 von der SS.