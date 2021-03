Adlershofer Adlershof Montag, 08.03.2021 | 17:56 Uhr

Hat der die DDR Zeit überdauert und wurde er nach der Wende neu oder wieder angebracht.? Die gleiche Frage stelle ich auch bei den beiden Faschismus Symbolen an der Fassade des Hauses Otto-Franke-Straße 26 in 12489 Berlin. Laut Tafel am Haus wurde es 1937 von einer Genossenschaft errichtet, also kurz nach Mussolinis Besuch bei Hitler. In Filmausschnitten davon sin die "fasci" deutlich zu erkennen. Das dürfte die Verwendung von Mussolinis Symbolen erklären.

Man sieht 2 männliche Figuren im Breker-Stil, die "fasci" in den Händen halten. Der name für die Rutenbündel stammt von Mussolinis Partei " Fasci italiani di combattimento", woraus das Wort "Faschismus " in seiner schlimmen Bedeutung entstand. Was mich daran am meisten wundert, wenn die nicht nach der Wende neu angebracht wurden, müssen sie da auch geprankt haben, als der anti- faschistische Widerstandskämpfer Otto Franke der Straße seinen Namen verlieh. Kann der rbb da mal nachfragen?