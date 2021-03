Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI Audio: Antenne brandenburg | 04.03.2021 | Josefine Jahn | Bild: Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI

Pilotprojekt in Südbrandenburg - Amtsdirektor plant Ferienhaus auf einem ausrangierten Windrad

05.03.21 | 16:29 Uhr

Was tun mit ausgedienten Windanlagen? Am Bergheider See im Süden Brandenburgs soll in einem Pilotprojekt ein autarkes Ferienhaus auf einen Windrad-Stumpf montiert werden - als Blickfang für die Seenlandschaft und Forschungsobjekt für das Fraunhofer Institut. Von Josefine Jahn



Auf dem Bergheider See bei Finsterwalde (Elbe-Elster) liegt schon ein eher ungewöhnliches Ferienhaus - ein schwimmendes auf dem Wasser. Nun gibt es die Idee für eine Übernachtungsmöglichkeit in luftiger Höhe. Am See soll auf dem Stumpf einer ausgedienten Windkraftanlage ein "Turmferienhaus" entstehen. Das Fraunhofer Institut will bei dem deutschlandweit einmaligen Projekt herausfinden, wie ein von Energie und Wärme autarkes Haus bestmöglich gebaut werden kann. Am Donnerstag wurden die Pläne vorgestellt.

Gottfried Richter zeigt auf den Standort des Turmhauses | Bild: rbb/Jahn

Lieber recyceln als einschmelzen

"Sie können so einen Turm haben, wenn sie ihn wollen." Diese eigentlich scherzhaft gemeinte Aussage des Herstellers hat der Amtsdirektor von Kleine Elster, Gottfried Richter (parteilos), ernst genommen. Die Idee zum Recyclen von Windrädern zu einem Turmhaus kam ihm bei einer Autobahnfahrt. Richter waren die vielen liegenden Windrad-Türme aufgefallen, die ausgedient hatten oder gar nicht erst zum Einsatz gekommen sind. In die letzte Kategorie fällt auch der Turmrest, der inzwischen schon zum Bergheider See transportiert wurde. "Den müsste man eigentlich nachnutzen können, ohne ihn einzuschmelzen. Das war die Idee", sagt Richter. Er ist neben seiner politischen Tätigkeit auch Vereinsvorsitzender der Stiftung "Euros", die unter anderem innovative und nachhaltige Projekte rund um den Strukturwandel fördert und nun als Bauherr für das Turmhaus fungiert.

So soll das Turmhaus aussehen | Bild: rbb/Jahn

Genehmigung für Lufthäuser schwer zu bekommen

Umsetzen soll den Plan das Architekten-Ehepaar Keller aus Cottbus. "Ich habe überlegt, an die Röhre vier Kuben ranzuhängen, in denen sich das Raumprogramm für eine Ferienwohnung entwickelt", sagt Stephanie Keller zum Entwurf. Küche, Essen, Wohnen/Badezimmer und Schlafzimmer, das sind die Bereiche, die jeweils in einem Kubus an den Windradturm "rangehangen" werden. Hinauf sollen Besucher über eine Wendeltreppe außerhalb der Röhre kommen. Eine Treppe, die gleichzeitig auch andere Touristen als Aussichtsplattform nutzen können sollen. Ab dann beginnt der Privatbereich der Urlauber, die sich ins Haus eingemietet haben.

Durch die luftige Höhe der Unterkunft war es laut Richter nicht einfach, eine Baugenehmigung zu bekommen. Aber die Bauverwaltung des Landkreises Elbe-Elster habe "super mitgespielt". Nach einer größeren Beratung und Diskussion, ob das Vorhaben überhaupt umgesetzt werden kann, hätten alle Beteiligten zugesagt, das Projekt zu unterstützen.



Inzwischen ist es in greifbare Nähe gerückt. "Ich habe nochmal mit der Baubehörde telefoniert und sie haben in Aussicht gestellt, dass in den nächsten 14 Tagen die Baugenehmigung erteilt wird."

Wenn's gut läuft, gibt's ein zweites Haus

Die Kosten für dieses spezielle Turmferienhaus liegen bei 300.000 Euro. Finanziert wird es von der Euros-Stiftung. Sie hat für dieses Projekt Spendengelder von Privatpersonen gesammelt und Bundesmittel aus dem Programm "Unternehmen Revier" bekommen. Geplant ist, dass das Haus bis zur Saison 2023 steht. Wenn es von Touristen gut angenommen wird, könnte ein zweites am Bergheider See entstehen, sagt Gottfried Richter. Darüber hinaus sind auf dem Areal insgesamt 80 weitere, ganz normale, Ferienhäuser geplant. Die ersten 18 entstehen im kommenden Jahr.