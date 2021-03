Es geht darum, den Bestand in der Region zu halten. Ohne diese Maßnahmen wäre der Aal in Brandenburg laut Anglerverband schon ausgestorben, denn Querverbauungen der Flüsse würden ihren natürlichen Auf- und Abstieg verhindern. Das Einsetzen der Tiere ist ein Prozedere, das der Verband Jahr für Jahr durchführt.

Die Spree in Lübben (Dahme-Spreewald) und die Talsperre Spremberg (Spree-Neiße) haben am Dienstag Zuwachs bekommen. Der Landesanglerverband hat hunderttausende kleine Glasaale eingesetzt. Die Tiere kommen aus Südfrankreich von der Atlantikküste.

"Ein ganz großes Problem, das der Aal neben fischfressenden Vögeln wie dem Kormoran hat, ist, dass die Durchgängigkeit der Flüsse nicht mehr gewährleistet ist", sagte der Sprecher des Landesangerverbandes Brandenburg, Marcel Weichenhan dem rbb. Wasserkraftanlagen würden den Aalen den Weg verbauen. "Deshalb werden sie an der Atlantikküste abgefischt, kommen dann hier her ins Binnenland und werden hier in die Gewässer eingesetzt."

Rund 300.000 kleine Glasaale wurden laut Weichenhan in die Talsperre Spremberg eingelassen, weitere rund 50.000 in die Spree bei Lübben. In ganz Brandenburg wurden in den vergangenen Tagen rund zwei Millionen Glasaale ausgesetzt. Sie kommen nur in Gewässer, aus denen die Aale zu ihren Laichgebieten in der Sargassosee schwimmen können.

Aale sind Wanderfische, die zum Laichen vom Süßwasser ins Meer ziehen. Laut Landesangerverband dauert die Reise in die Sargassosee bis zu anderthalb Jahre.