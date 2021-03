Nach einer Woche Schulungsarbeit in Uganda ist am Wochenende ein Ärzte- und Pflegeteam des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums wieder in Deutschland eingetroffen. Die Cottbuser Fachkräfte helfen im Rahmen einer Klinikpartnerschaft dabei, eine Notaufnahme im Lubaga Hospital Uganda aufzubauen.

Eine funktionierende Notfallversorgung wie in Deutschland existiere in Uganda, einem der ärmsten Länder der Welt, nicht, sagte Stefanie Mettke, Leitende Oberärztin der Notaufnahme im CTK, am Montag dem rbb. So gebe es beispielsweise keine Intensivstation.

Das Ziel der Schulungsaktion sei es gewesen, vor Ort Leute auszubilden, die ihrerseits in Uganda weitere Fachkräfte fortbilden sollen.