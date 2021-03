Wer jetzt, gut drei Jahre nachdem sich Alwine in die Schlagzeilen katapultiert hat, in die Siedlung kommt, der könnte denken: Endlich passiert was! Das größte Haus ist eingerüstet, neue blaue Dachziegel glänzen in der Sonne. Doch das Gerüst steht seit mindestens zwei Jahren dort und auf einer Seite fehlen immer noch zahlreiche Ziegel.

"Bei mir regnet es im Schlafzimmer durch die Wand durch", sagt Paul Urbanek, einer der letzten fünf Anwohner. Er habe den Besitzer informiert, doch der hätte ihn nur aufgefordert zu lüften. Seit zwei Jahren dringt das Wasser in das Zimmer, Schimmelpilze wachsen an der Wand. Das ganze Haus riecht modrig, die Holzdielen geben unter den Füßen nach. Der Besitzer, ein junger Berliner, reagiere mittlerweile nicht mal mehr auf Anrufe, erzählt Manfred Kern, ein anderer Anwohner. " Wenn er mal rangeht, dann legt er sofort wieder auf", auch ein Einschreiben an ihn sei wieder zurückgekommen.