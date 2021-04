rbb/Florian Ludwig Eine Legende - der Trabant | Bild: rbb/Florian Ludwig

Interview | Autoexperte Rainer Schmatloch - "Der Trabant war eine richtig gute Ingenieurleistung"

30.04.21 | 16:24 Uhr

Vor 30 Jahren wurde der letzte Trabant produziert. Auto-Experte Rainer Schmatloch vom Calauer Museum "Mobile Welt des Ostens" erzählt im Intervierw, warum der Trabi ein typisches Ergebnis der Mangelwirtschaft ist - und worin seine großen Vorzüge liegen.

rbb|24: Am heutigen Freitag vor 30 Jahren ist in Zwickau der letzte Trabant vom Band gegangen. Es gibt ja viele Klischees, viele Witze über ihn. Aber er wurde 34 Jahre gebaut und mehr als drei Millionen Mal verkauft. Herr Schmatloch, was ist das Besondere an diesem Fahrzeug? Rainer Schmatloch: Das Besondere beim Trabant ist, dass er einen Zweizylinder-Zweitakt-Motor und von Anfang an immer Frontantrieb hatte. Und natürlich die Karosserie, die ja aus Plaste ist. Denn im Prinzip ist diese Plaste-Karosserie-Ära durch den Trabant-Vorgänger eingeleitet worden, durch den P 70. Aber der Nachfolger P 50 war dann schon in der Ausführung, wie der Trabant bis zum Schluss gebaut wurde.

Blick unter die Motorhaube | Bild: rbb/Florian Ludwig

Die Außenhaut bestand aus Duroplast - das waren zu kurze Baumwollfasern, als dass man sie für Kleidung hätte verwenden können - und aus Phenolharz, gewonnen aus der Braunkohle. Zeigt sich darin auch die Mangelwirtschaft der DDR? Im Prnzip ist die Mangelwirtschaft beim Trabant dadurch zum Tragen gekommen, dass man sehr lange Zeit technische Neuerungen einfach nicht eingeführt hat, weil es am Geld mangelte. Zum Beispiel die Einzelradaufhängung hatte Werner Wolf, der Gruppenleiter Fahrgestell, bereits 1968 fertig in seinem Schreibtisch liegen. Das hat bis 1988 gedauert, bis er das in die Serie überführen durfte. Ein Beispiel für Mangelwirtschaft.

Wie hätte man den Trabant verbessern, veränden sollen, damit er sich noch länger hätte halten können? Es gab viele Versuche von den Ingenieuren im Audi-Werk in Zwickau, man hat viele Dinge probiert und versucht, erneuert und konstruktiv gelöst, aber sie wurden nicht umgesetzt. So hat es lange gedauert, von der 6-Volt-Anlage zur 12 Volt-Anlage zu kommen. Man hätte schon viel früher die Scheibenbremsen einführen können. Man hätte auch viel früher das Fahrwerk verbessern können. Es waren also viele Dinge, die im Schreibtisch schon fertig waren, die schon fertig konstruiert waren und nicht umgesetzt wurden in der Produktion.



Zu DDR-Zeiten heiß begehrt - der Trabant | Bild: rbb/Florian Ludwig

Im Prinzip ist die komplette Karosserie der Mangelwirtschaft geschuldet. Denn es war so, dass wir zur damaligen Zeit in der DDR kein Tiefziehblech herstellen konnten. Die russischen Tiefziehbleche waren unmöglich, die konnten hier bei uns nicht verarbeitet werden. Und die Bundesrepublik hat uns immer den Zugang zu Tiefziehblech verweigert. Unser Blech kam dann aus Österreich von Voestalpine. Und da hat es die Bundesbahn fertiggekriegt, Transporte mit den Blechen, die hier bei uns benötigt wurden, bis nach Schleswig-Holstein zu transportieren, damit wir hier in die Bredouille kamen. Insofern ist natürlich die Duroplast-Karosserie ein typisches Ergebnis, wie man versucht hat, sich aus der Mangelwirtschaft zu befreien.

DDR-Armee-Version vom Trabant | Bild: rbb/Florian Ludwig

Wie sehen Sie den Trabant heute? Ist es wirklich ein Kult-Fahrzeug oder müssen Sie ehrlicherweise sagen, es gibt einfach Besseres? Nein, der Trabant ist absolut ein Kult-Fahrzeug. In der DDR war der Tranbant, obwohl viel über ihn gewitzelt wurde und er viel Spott zu ertragen hatte, ein beliebtes Fahrzeug. Viele Familien mit Kindern haben mit dem Trabant ihre Fahrzeug-Laufbahn begonnen und es gab sehr viele Leute, die mit dem Trabant zufrieden und glücklich waren. Wenn man sich heutzutage die Szene ansieht, dann muss man auch tatsächlich sagen, der Trabant war ein sehr stabiles, treues und problemloses Fahrzeug. Einmal durch den Zweitakt-Motor natürlich, durch seine einfache Bauweise - man konnte praktisch fast alles selber reparieren, das war ein großer Vorteil damals. Und wenn ich mir heute die Trabanten ansehe, muss ich sagen: Hut ab! Egal, was man dazu sagt, es war eine richtig gute Ingenieurleistung.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Florian Ludwig.