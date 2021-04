Die Sprache der sorbisch-wendischen Minderheit in Brandenburg ist akut bedroht. Ein neues Projekt richtet sich jetzt ganz gezielt an Erwachsene. Im Interview erklärt Mit-Initiator Gregor Kliem aus der sorbischen Redaktion des rbb, wie es funktioniert.

rbb|24: Herr Kliem, es gibt bereits zahlreiche Versuche, in Kindergärten und Schulen die sorbische Sprache zu vermitteln. Ihr Projekt "Zorja" richtet sich an Erwachsene, die an einer einjährigen "Sprachreise" teilnehmen sollen. Danach sollen sie fließend sorbisch sprechen. Wie ist das zu schaffen?

Gregor Kliem: Das Besondere ist Sprach-Immersion, also die Art, wie auch Kinder ihre Muttersprache lernen. Ich lerne dabei nicht mit Grammatiktabellen, sondern direkt in Aktion, beim Spielen, Kochen, Sport machen, Musik hören und so weiter. Überall im Alltag soll die Sprache präsent sein und mich dazu bringen, vom ersten Tag an zu sprechen. Das ist wie im Auslandsjahr: Zunächst verstehe ich nur Bahnhof, aber wenn ich wochenlang ständig die Sprache höre und ja auch irgendwie meine Brötchen bestellen will, dann geht das ziemlich fix, dann lerne ich schnell! Und bei "Zorja" ist das auch so: Sprachkontakt fünf Tage die Woche, sechs Stunden am Tag in einer Gruppe von zehn Leuten. Andere Völker, wie die Waliser in Großbritannien oder die Bretonen in Frankreich zeigen uns, dass es funktioniert.