Die Stadt Cottbus hat für Teile der Innenstadt, unabhängig von der Corona-Pandemie, erneut ein Alkoholverbot verhängt. Das Verbot tritt am ersten Juni in Kraft und gilt einschließlich bis zum 31. Oktober dieses Jahres.

Das Alkoholverbot gilt rund um das Staatstheater am Schillerplatz und in dem Park an der Puschkinpromenade zwischen Töpferstraße und verlängerter Münzstraße.

Nach Angaben der Stadt gebe es in den betroffenen Bereichen immer wieder Vorfälle im Zusammenhang mit Alkohol. Passanten, Kinder oder ältere Menschen würden immer wieder bepöbelt, so Stadtsprecher Jan Gloßmann. Zudem habe es auch körperliche Übergriffe gegeben. "Das wollen wir nicht hinnehmen, weil wir gesehen haben, dass all diese Dinge im Zusammenhang mit Alkoholgenuss stattgefunden haben", so Gloßmann. Er kündigte zudem Kontrollen in den beiden Bereichen an.



Bereits im Frühjahr 2018 hatte die Stadt ein Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt verhängt. Auch damals waren verschiedene körperliche Übergriffe die Ursache für das Verbot.