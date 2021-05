Der 29-Jährige ist Lauchhammer geboren, in Senftenberg (beides Oberspreewald-Lausitz) aufgewachsen und der einzige Brandenburger unter den Zisterzienser-Mönchen, die im Pfarrhaus in Neuzelle leben und jetzt beginnen, ein neues Kloster in der Nähe der Gemeinde auf einem ehemaligen Gelände der DDR-Staatssicherheit zu bauen.

In der Stiftskirche Neuzelle (Oder-Spree) wird am Samstag zum ersten Mal seit über 250 Jahren ein Zisterzienser-Mönch zum Priester geweiht. Es ist der Pater Alberich Maria Fritsche - einer der Mönche, die aus Österreich nach Neuzelle kamen und hier ein Priorat einrichteten.

"Die letzte Priesterweihe war in den 1960er Jahren in Neuzelle", sagte Pater Kilian Müller vom Zisterzienser-Kloster Neuzelle dem rbb. "Dass ein Zisterzienser-Mönch dort geweiht wird, das ist jetzt wirklich ein historischer Moment." Damit werde gewissermaßen auch symbolisch ein neuer Aufbruch markiert, so Müller.

Die Priesterweihe sei "im Prinzip so etwas wie die Ganzhingabe eines Mannes." Bei der Weihe werde Alberich Maria Fritsche "sozusagen durch die Zeremonie, durch die Handauflegung, das Gebet des Bischofs geistlich bevollmächtigt, die Sakramente in dem Umfang zu spenden, in dem es einem katholischen Priester zukommt", erklärt Müller. "Das umfasst also die Feier der Eucharistie, also der heiligen Messe, die Vergebung der Sünden in der Beichte und diesen ganzen pastoralen Auftrag, der dann auch damit verbunden ist."