RE 1

Bis 19. Juni, 1 Uhr, Zugausfall und Ersatzverkehr Frankfurt (Oder) <> Eisenhüttenstadt/Cottbus Hbf sowie spätere Fahrzeiten. ---- In der Nacht Samstag/Sonntag, 19./20. Juni von 21.00 – 8.50 Uhr Zugausfall Fürstenwalde (Spree) <> Cottbus Hbf (verschiedene Abschnitte). Ersatz durch Busse. --- Jeweils am Mittwoch, 2. bis 16. Juni, jeweils 18.00 – 19.30 Uhr am Samstag, 5. Juni, 14.30 – 16.00 Uhr am Samstag, 19. Juni, 8.00 – 9.30 Uhr sowie 18.00 – 19.30 Uhr Zugausfall und Ersatzverkehr Fürstenwalde (Spree) <> Frankfurt (Oder). ---- Von Freitag, 18. Juni, 22.15 Uhr bis Montag, 21. Juni, 1.30 Uhr Zugausfall Frankfurt (Oder)/Guben/Kerkwitz <> Peitz Ost (Ersatz durch Busse) ---- Von Montag, 21. bis Freitag, 25. Juni, jeweils 5.15 – 19.15 Uhr am Montag, 28. Juni, 4.45 – 7.15 Uhr Zugausfall Berlin Ostbahnhof <> Erkner (Ersatz durch Busse und S-Bahnen) sowie zusätzlicher Halt in Berlin Ostbahnhof ----- In den Nächten Montag/Dienstag, 21./22. bis Donnerstag/Freitag, 24./25. Juni,jeweils 23.00 – 0.45 Uhr Umleitung, Ausfall der Zwischenhalte Erkner - BerlinWannsee (Ersatz durch S-Bahnen) sowie zusätzliche Halte in Berlin-Lichtenberg und Berlin-Gesundbrunnen. ----- Von Freitag, 25. Juni, 21.30 Uhr bis Montag, 28. Juni, 2.00 Uhr fahren zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) Busse. ----- Von Dienstag, 29. Juni bis Donnerstag, 1. Juli, jeweils 1.10 – 2.35 Uhr Umleitung und Ausfall der Halte Berlin Ostkreuz - Berlin Zoologischer Garten. Ersatz durch Busse.