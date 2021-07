Die Kleinstadt Golßen (Dahme-Spreewald) könnte bald zur Studentenstadt werden. Eine Berliner Hochschule will in das alte Schloss einziehen und dort einen Hochschulcampus gründen, als Außenstelle.

Mehr als 30 Jahre später ist das Dach noch immer gedeckt, die Fassade in Ordnung, sind die Innenräume trocken. Der gute Erhaltungszustand mache es so interessant, sagt Architektin Andrea Weigt aus dem nahen Drahnsdorf (Dahme-Spreewald).

Die Universitäten in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Sie ziehen Studierende aus aller Welt nach Brandenburg. Viele kommen, weil sie bestimmte Fachrichtungen und Studiengänge nur dort finden. Von Marcus Latton

Sie hält als Initiatorin den Kontakt zu der interessierten Berliner Hochschule, die namentlich bei rbb|24 noch nicht genannt werden will, weil noch nicht alles in trockenen Tüchern sei. Zurzeit führt Weigt intensive Gespräche mit der Einrichtung. Die Hochschule wolle ins Golßener Schloss "einen Gesundheitscampus reinsetzen, im Zusammenhang mit der Stadt", sagt sie. "Es geht um ein Kompetenzzentrum für gesundes Leben."

Doch warum will eine Berliner Hochschule einen Campus weit außerhalb der Stadt in Brandenburg eröffnen? Ein Grund ist laut der Initiatorin die Erfahrung durch die Corona-Pandemie. Dadurch habe die Hochschule bemerkt, dass es sinnvoll sei, wenn nicht alle Studenten aufeinander hockten.

Wenn alles nach Plan gehe, würden hier bald Studenten unterrichtet, gleichzeitig solle aber auch mit Unternehmen und mit Arztpraxen vor Ort zusammengearbeitet werden, sagt Weigt. "Wir denken auch an ein Café, an Co-Working-Spaces."

Dass es bei der Sanierung von alten Gemäuern einen langen Atem braucht, wissen Weigt und ihr Mann Cyrus Khazaeli aus eigener Erfahrung, wie sie erzählen. Sie haben nach eigenen Angaben an ihrem Wohnort in Drahnsdorf bereits einen alten Hof restauriert. "Wir finden, dass solche identitätsstiftenden Gebäude auch in Hand der Region bleiben sollten - gerade in Zeiten, in denen wahrscheinlich so viel auf dem Land passieren wird."

Nun fehlt nur noch ein Gönner mit dickem Portemonnaie. Einen Investor gibt es nicht. Die Hoffnung ruht jetzt auf Menschen, die das Vorhaben ideell und finanziell fördern wollen. Den Initiatoren schwebt eine gemeinnützige Trägerschaft vor, bei der das Schloss in der Hand der Stadt bleibt und die Hochschule als Mieter einzieht.

Einen konkreten Zeitplan gibt es unter anderem wegen der offenen Finanzierung noch nicht. Doch wenn alles klappt, könnte es auf dem Golßener Wohnungsmarkt eng werden. "Natürlich werden auch Studenten hierher ziehen. Es geht auch darum, zu gucken, wie man das Potenzial nutzen kann, was man ihnen an Wohnraum anbietet." Da werde sich so einiges entwickeln, zeigt sich die Initiatorin sicher.