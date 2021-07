In Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) war die Pulsnitz laut Landesumweltamt Brandenburg für wenige Stunden kurzzeitig über der Alarmstufe 1, der Wasserstand sinkt aber bereits wieder. Das gleiche gilt für die Schwarze Elster. Der Fluss stand in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) zum Wochenstart bei eineinhalb Metern, das ist rund ein Meter unter der ersten Alarmstufe.

Der Spree-Pegel in Spremberg (Spree-Neiße) lag in der Nacht zu Montag bei fast zweieinhalb Metern, das war über einen halber Meter höher als am Vortag. Bereits am Montagvormittag ging der Wasserstand aber wieder langsam zurück.

Anders die Situation bei der Neiße. Sie steigt seit Samstag kontinuierlich. Am Pegel in Klein Bademeusel (Spree-Neiße) wurden am Montagnachmittag gut eineinhalb Meter gemessen [luis.brandenburg.de]. Zum Vergleich: Am Vortag waren es zur gleichen Zeit rund 50 Zentimeter weniger.



Auf sächsischer Seite, in Zittau, hatte die Neiße in der Nacht zu Sonntag zwischenzeitlich die höchste Hochwasseralarmstufe 4 erreicht [umwelt.sachsen.de], lag aber schon am Sonntag wieder unter der niedrigsten Stufe 1.