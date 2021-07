Bei ihrer Tour durch Cottbus am Donnerstag waschen sie sogar mit Publikum. Zwei Frauen stehen ganz gebannt an der Seite und schauen zu. "Ich habe sowas noch nicht gesehen", sagt eine. "Die können gerne auch zu uns kommen", sagt die andere. "Ich finde das schön, denn gerade im Sommer stinken die Mülltonnen ja sehr schnell."

Vor der Reinigung werfen die Männer zunächst einen Blick in die Tonne. Sicher ist sicher. "Ich habe vorige Woche einen Igel da drin gehabt. Der hat gelebt, den habe ich rausgenommen." Manchmal sei der prüfende Blick aber auch traurig, wie in einem Fall, als er eine tote Katze fand. "Die muss in der Wohnung gestorben sein. Dann haben sie sie in der Tonne entsorgt."

Insgesamt 70 Tonnen standen am Donnerstag auf dem Plan und auch am Freitag wird in Cottbus wieder gewaschen. Kosten pro Reinigung: circa 25 Euro. Wenn es über Wohnungsvermieter wie egWohnen, GWC oder Abakus in Cottbus geht, ist die Reinigung in den Nebenkosten mit drin.

Drei bis vier Wochen lang sind die Männer mit ihrer Mülltonnenwaschanlage in Cottbus unterwegs. Bis sie dann im kommenden Sommer wiederkommen werden.