In Forst sind am Donnerstag zwei Männer aus Afghanistan offenbar Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, seien die Männer im Alter von 27 und 40 Jahren mit Verletzungen in die Asylbewerberunterkunft zurückgekehrt. Dort gaben sie an, von Unbekannten angegriffen worden zu sein.

Die Männer seien ambulant im Krankenhaus versorgt worden, gleichzeitig habe die Polizei mit der Fahndung nach dem oder den Tätern begonnen. Die Verletzten gaben an, vor einem Supermarkt mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen worden zu sein. Der Täter sei schließlich mit einem Auto geflohen.

Die Polizei konnte wenig später das mutmaßliche Fluchtfahrzeug ausfindig machen. Der 47-jährige Fahrer des PKW war mit 1,52 Promille erheblich alkoholisiert. Der genaue Tathergang und ob der Verdächtige die Tat allein oder mit anderen begangen hat, klärt nun die Kriminalpolizei.