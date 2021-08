Biehlen als Schwalbendorf ausgezeichnet - "Dann ist der Himmel schwarz vor Schwalben"

rbb/Schomber Audio: Antenne Brandenburg | 25.08.2021 | Jasmin Schomber | Bild: rbb/Schomber

25.08.21 | 14:22 Uhr

Biehlen ist als einziger Ort Brandenburgs mit dem Prädikat "schwalbenfreundlich" ausgezeichnet worden. Die Tiere besuchen den Ort jedes Jahr und haben die Einwohner zahlenmäßig längst hinter sich gelassen.



Das Dorf Biehlen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat so viele Schwalbennester wie Einwohner. Etwa 250 sind es in diesem Jahr. Der Naturschutzbund Brandenburg hat Biehlen deshalb zum Schwalbendorf erklärt - dem einzigen in ganz Brandenburg. Allein 40 Nester befinden sich in der Scheune des Gasthauses Biehlen. Inhaber Detlef Sommer gilt als der "Schwalbenpapa" im Dorf.



Das Ortseingangsschild von Biehlen | Bild: rbb/Schomber

Kommt man den Vögeln zu nahe halten sie sich zurück. Mit ein bisschen Abstand beginnt aber das Treiben in der Scheune. Die Schwalben füttern ihre Jungen. Am meisten ist abends los, erklärt Sommer. "Dann ist der Himmel schwarz vor Schwalben", wie er sagt. Die Schwalben bereiten Detlef Sommer Freude. Für ihn gehören sie einfach zum Gasthof dazu. Seit er denken kann gibt es in der Scheune jedes Jahr Schwalbennester - in diesem Jahr sind es aber besonders viele. Den Vögeln geht es offenbar so gut, dass manche gleich dreimal Nachwuchs bekommen haben. Karl-Heinz Marschka vom Naturschutzbund rechnet deshalb dieses Jahr mit etwa 2.500 Schwalben in Biehlen.



rbb/Schiller Hilfe für Feuerwehrleute - Forster App soll Löschwasserbrunnen finden Löschwasserbrunnen sind essentiell für die Arbeit der Feuerwehr. Doch viele Daten zur Lage der Brunnen sind veraltet. Abhilfe soll eine neue App schaffen. Die Entwickler stammen aus Forst. Ihre App solll auch offline funktionieren.



Schwalben finden in Biehlen gute Bedingungen vor

"Die Biehlener sind generell vogelfreundlich. Es ist halt ein altes Dorf, die meisten sind noch alte Bauern. Die sind damit groß geworden und wissen auch damit umzugehen", so Marschka. Denn für Freude sorgen die Schwalben längst nicht überall. "Sie machen schon ein paar Hinterlassenschaften, manchmal wird die Wäsche auch dreckig", so Marschka weiter. Es freue ihn daher, dass die Einwohner die Tiere dulden. Dass die Schwalben immer wieder nach Biehlen zurückkehren ist nicht ungewöhnlich. Die Bedingungen im Dorf sind offenbar gut. Schwalben benötigen genug Wasserstellen in ihrer Umgebung und natürlich geeignete Nistplätze - bevorzugt in der Nähe von Tieren. All das bietet Biehlen. In zwei Wochen ist das Treiben allerdings schon wieder vorbei. Die Schwalben ziehen dann in ihre Winterquartiere und werden erst im kommenden Frühjahr zurückkehren. "Dann wird's ruhig", sagt Detlef Sommer. "Da muss man sich erst wieder dran gewöhnen."



Sendung: Antenne Brandenburg, 25.08.2021, 15:40 Uhr