Gegen Nachwuchssorgen in der Pflege - Cottbuser Klinikum setzt auf Pflegenachwuchs aus Vietnam

privat Video: Brandenburg Aktuell | 04.08.2021 | Anke Blumenthal | Bild: privat

06.08.21 | 06:04 Uhr

Brandenburg steht in der Pflege vor einer personellen Herausforderung. Zehntausende neue Leute werden in den nächsten Jahren gebraucht. Die Kliniken schauen sich im Ausland um. Das Cottbuser CTK hat nun Nachwuchs aus Vietnam angeworben. Von Anke Blumenthal

Weil die Gesellschaft in Brandenburg altert, werden bis zum Jahr 2030 rund 44.000 neue Pflegekräfte gebraucht. Schon längst werden über bundesweite Programme wie "Triple Win" angehende Pflegefachkräfte aus der ganzen Welt rekrutiert. Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus wurde nun für ein Pilotprojekt in Vietnam fündig. In dem Land herrscht ein Fachkräfteüberschuss. Ursprünglich wollte das Krankenhaus einen Versuch mit etwa fünf Personen starten, doch das "habe sich irgendwie verselbstständigt", sagte eine Sprecherin rbb|24. Nach einem Online-Bewerbungsverfahren seien alle 19 Frauen und fünf Männer genommen worden. "Der Bedarf an Pflegekräften ist einfach da", so die Sprecherin.

rbb/Daniel Friedrich Projekt am Familiencampus Klettwitz - Migranten werden zu Pflegern ausgebildet - ein Erfolgsmodell In Brandenburg werden dringend Ärzte und Pfleger gesucht. Seit sechs Jahren gibt es am Familiencampus in Klettwitz ein Projekt, Migranten dafür auszubilden. Aus der Idee ist inzwischen ein Erfolgsmodell geworden. Von Daniel Friedrich



Azubis mit Medizinerfahrung und Empathie

Seit März lernen die Pflege-Azubis an der Medizinischen Schule des CTK. In dieser Woche waren sie zum ersten Mal auf Station, bei den Patientinnen und Patienten. "130 zu 80", verkündet Hung Tran am Krankenbett. Soeben hat er unter Aufsicht der Praxisanleiterin Doris Schützka Blutdruck gemessen. Für ihn ist das Routine, denn der 32-Jährige hat in seiner Heimat Vietnam bereits vier Semester Medizin studiert. Dann hörte er vom Triple-Win-Programm der Arbeitsagentur und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, schrieb sich in Hanoi in einen Sprachkurs ein und bewarb sich. Auch bei Tringh Woong testet Praxisanleiterin Doris Schützka während der Pulsmessung, ob sie alles richtig verstanden hat. Die Antwort der 29-jährigen Anästhesie-Technikerin kommt routiniert, der Tross verlässt das Patientenzimmer. Doch Trinh Woong bleibt unaufgefordert zurück, beugt sich zum Patienten, hilft ihm in den Rollstuhl und fragt "Haben Sie Schmerzen?". Erst dann verabschiedet auch sie sich.

"Sie bringen gute fachliche Voraussetzungen mit, weil sie schon in dem Beruf Erfahrungen in Vietnam gemacht haben. Aber vor allem dieses Empathische, das tut jedem Patienten gut", sagt Doris Schützka.

Konsequent Deutsch sprechen

Oberarzt Dai Que Vu aus der Chirurgie lässt sich öfter bei den Neuen im Krankenhaus sehen. Seit elf Jahren lebt und arbeitet er in Cottbus, nun hat er plötzlich 24 junge Landsleute im Haus, für die er ansprechbar ist - vor allem wenn es Probleme mit der Sprache gibt. Beim Ausfüllen der Patientenakte geht er mit den Azubis noch einmal die Fachbegriffe durch, konsequent auf Deutsch. "Damit sie weiter auf dieser Linie bleiben. Sie müssen auch am deutschen Patienten arbeiten, sie müssen Deutsch sprechen!" Noch fällt es ihnen allen schwer, ein flüssiges und gut verständliches Deutsch zu sprechen. Um das zu ändern, findet zweimal pro Woche ein Sprachkurs auf dem Klinikgelände statt.

Die angehenden Pflegerinnen und Pfleger in ihrer WG in Forst (Spree-Neiße) | Bild: privat

Anschluss-Finden mit Hindernissen

Untergebracht sind die Azubis im 25 Kilometer entfernten Forst. Ihre WG ist spartanisch eingerichtet. Wenn sie frei haben, schauen sie zusammen Fußball oder Olympia und kochen vor allem Gerichte aus der Heimat. Heimweh? "Oh ja, aber ich telefoniere zweimal täglich mit meiner Familie, dann verringert sich das", sagt Hung Trang. Seine beiden Söhne sind vier und sechs Jahre alt. Er hofft, seine Familie nach der Ausbildung nach Deutschland holen zu können. So richtig angekommen sind sie in der neuen Heimat allerdings noch nicht. Der Lockdown habe Vieles verhindert, sagt die Integrationsbeauftragte der Medizinischen Schule, Katrin Pischon. Ein Willkommensfest in Forst zum Beispiel, oder ein erstes Treffen mit dem Verein der Vietnamesen in Cottbus. 300 Mitglieder hat er, es sind vor allem die ehemaligen Gastarbeiter aus der DDR. Aber auch der Oberarzt Dai Que Vu hat hier vor elf Jahren Anschluss gefunden.

imago/AFLO Interview l Technik für die Gesundheit - Roboter als Pflegehelfer Ansprechpartner, Trainer, Helfer in der Not - das und mehr sind Pflegende. In Heimen drohen sie aber oft unter den vielen Aufgaben zusammenzubrechen. Wie wäre es, wenn Roboter helfen? Zum Beispiel Fragen von Patienten beantworten, Alarm schlagen bei Gefahr oder als Gedächtnistrainer? Daran forschen Wissenschaftler beim AriA-Projekt im Wissenschaftsjahr 2018. Wir haben mit Informatiker Felix Carros darüber gesprochen, was (seine) Pflegeroboter schon können - und gerade lernen.



Ausbildung zu heiß begehrten Arbeitskräften

Knapp drei Jahre werden die 24 jungen Frauen und Männer in Cottbus auf der Schulbank sitzen, dann sind sie Pflegefachkräfte, die überall in Deutschland heiß begehrt sein werden. Wenn das Klinikum gute Bedingungen bietet, werden die Azubis auch bleiben, hofft Katrin Pischon. Am CTK arbeiten laut einer Sprecherin aktuell gut 1.000 Pflegekräfte, die Azubis nicht mitgerechnet. Ihr Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren. Weitere Verstärkung gibt es ab dem Herbst: Im Oktober sollen erneut 14 Pflege-Azubis aus Vietnam kommen.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 04.08.2021, 19:30 Uhr