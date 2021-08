Kita-Angestellte in Senftenberg sollen im Dienst mehrmals Alkohol getrunken haben

Träger der Kita ist die Fröbel-Gruppe. Sie bezeichnet in einem Antwortschreiben an den rbb am Donnerstag den "anlassbezogene[n] Konsum alkoholhaltiger Getränke während der Arbeitszeit" als unvereinbar "mit den hohen Anforderungen bei der Betreuung von Kindern."

In der Kindertagesstätte "Musikus" in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sollen mehrere Angestellte während der Arbeit Alkohol getrunken haben, und das über einen längeren Zeitraum. Zunächst hatte die Lausitzer Rundschau darüber berichtet [ Bezahlinhalt/lr-online.de ]. Demnach prüft zurzeit das Brandenburger Bildungsministerium die Vorwürfe. Sie waren nach einer anonymen Anzeige bekannt geworden.

Der Vorfall sei laut Fröbel bekanntgeworden, als sich in der vergangenen Woche einzelne Eltern an den Träger gewandt und berichtet haben, dass in der Kita zu verschiedenen Anlässen wiederholt Alkohol getrunken worden sei.

Die Fröbel-Geschäftsleitung sei am nächsten Tag in die Einrichtung gefahren und habe das Personal deutlich auf das Alkoholverbot während der Arbeit hingewiesen. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau belastet werden, ist nicht klar. Es lägen aber konkrete Hinweise vor, dass ein Großteil des Teams "zu bestimmten Anlässen wie runden Geburtstagen, Hochzeiten und Geburten" angestoßen habe, so die Fröbel-Gruppe.

"Wir gehen nicht davon aus, dass sich die Betreffenden berauscht haben", heißt es weiter. Davon unabhängig sei der Genuss von Alkohol während der Arbeitszeit aber "generell tabu". Das Unternehmen betont, dass die Vorfälle keinesfalls mit den pädagogischen Standards von Fröbel zu vereinbaren sind und alles getan werde, um die nötige Professionalität in der Senftenberger Kita dauerhaft wieder herzustellen.

Der Fröbel-Gruppe sei "Gott sei Dank kein Fall bekannt, in dem der Alkoholgenuss zu konkreten Gefährdungssituationen" geführt habe oder andere "negative Auswirkungen auf die Kinder" gehabt hätte.