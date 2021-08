Vincent Herzog ist nach dem Abi direkt an seiner Schule geblieben - im Bundesfreiwilligendienst. Am Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide ist er damit der erste. Von dem freiwilligen Jahr profitieren aber sowohl Bufdi als auch Schule.

Noch bis zum Frühjahr war Vincent Herzog selbst einer von über 600 Schülern, die im Sekretariat um Hilfe bitten. Nun sitzt er selbst im Büro, telefoniert, sortiert, heftet ab. Für den 18-Jährigen ist das eine ganz neue Perspektive. Schon nach wenigen Wochen hat er eine Bewunderung für die Schulsekretärin und für ihre Gelassenheit den Schülern gegenüber entwickelt. "Ich verstehe jetzt viel mehr. Auch, wenn ich aus der Lehrerperspektive gucke, wie man die Schüler motiviert und alle mitnimmt, das ist schon was anderes", erzählt er.

Neben der Hilfe in der Verwaltung begleitet Vincent auch Lehrer im Unterricht oder gibt Nachhilfe, vor allem in Mathe. Das ist am meisten gefragt. Dem 18-Jährigen kommt das gelegen. Er will später selbst Lehrer werden und hat deshalb auch kein Problem damit, länger an seiner alten Schule zu bleiben. "Es hat mir wirklich Spaß gemacht hier", sagt er.