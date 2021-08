Gegen vier Beschuldigte einer schweren Schlägerei in der Cottbuser Innenstadt am Sonntagabend hat das Amtsgericht Haftbefehle erlassen.



Darüber informierte die Polizeidirektion Süd am Dienstag. Die vier Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus bereits am Montag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit mit einer dafür gebildeten Gruppe den genauen Tatablauf und die Hintergründe, erklärte die Polizei. Bisher hätten sich die vier Beschuldigten nicht zu den Motiven ihrer Tat geäußert.