Bei der Fahrt zu einem Einsatz ist am Montagmorgen ein Fahrzeug der Feuerwehr Lauchhammer verunfallt. Wie Zugführer Rene Hadlich am Vormittag sagte, sei das Fahrzeug bei der Fahrt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Es sei zu einem Einsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbegebiet unterwegs gewesen.



Die vier Feuerwehrleute im Fahrzeug seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen leicht. Laut Hadlich seien alle vier Insassen in Krankenhäuser gebracht worden, um sich auf mögliche gesundheitliche Schäden untersuchen zu lassen.

"Egal, was hier für ein Sachschaden am Fahrzeug entstanden ist, das Wichtigste ist, dass alle Kameraden wohlauf sind und wieder auf die Beine kommen", so Rene Hadlich.

An dem Fahrzeug sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Laut Hadlich handelt es sich um ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug, ausgerüstet zur Brandbekämpfung. Das Eigengewicht des Fahrzeugs erschwerte die Bergung zusätzlich.