Rund 250 Einsatzkräfte aus Brandenburg haben ihren Hilfseinsatz in den Hochwassergebieten in Westdeutschland beendet. Sie kehren nach etwa eineinhalb Wochen am Montag wieder zurück.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister des Spree-Neiße-Kreises, Mathias Voigt, zog im rbb eine positive Bilanz. "Wir haben mehrere hunderttausend Liter Öl-Wasser-Gemisch aus den Häusern abgepumpt, haben die defekten Öltanks aus den Häusern entfernt." Voigt sagte weiter, in den vergangenen Tagen sei die Hilfe dann "eher in Richtung humanitäre Hilfe gegangen". So seien Kontakte zu den Strom- und Wasserversorgern hergestellt worden, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. "Jeder hat Wasser, jeder hat Strom. Das ist ein gutes Gefühl, denn das Ziel hatten wir und das haben wir erfüllt", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister.