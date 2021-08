Innenminister Stübgen will afghanische Ortskräfte in Brandenburg behalten

Nach einem Vorschlag des Brandenburger Innenministers Stübgen bleiben die 266 afghanischen Ortskräfte, die derzeit in Doberlug-Kirchhain untergebracht sind, möglicherweise in Brandenburg. Der Minister will unnötige Bürokratie vermeiden.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) setzt sich dafür ein, dass die afghanischen Ortskräfte, die sich derzeit noch in einer Unterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) befinden, in Brandenburg bleiben. Dem rbb sagte Stübgen, "Ich habe dem Bundesinnenministerium das Angebot unterbreitet, dass Brandenburg diese 266 (Ortskräfte, Anm. d. Red.) übernehmen würde, weil wir unnötige Bürokratie vermeiden wollen und auch zusätzliche Belastungen für diese Menschen vermeiden wollen."

Die Ortskräfte waren in der vergangenen Woche in Doberlug-Kirchhain angekommen. Sie waren zuvor mit Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul nach Deutschland gebracht worden. Nachdem die Taliban in Afghanistan erneut die Macht übernommen haben, fürchten sie um ihr Leben. In den vergangen Jahren halfen die Ortskräfte auch der Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan, beispielsweise als Sprachmittler oder auch Mechaniker.