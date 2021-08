Ein totes Mädchen wird an einem Tagebausee in der Lausitz gefunden. Die Ermittlungen in dem Fall übernehmen Ermittler Maik Briegand (Misel Maticevic), der wieder in seine Heimat zurückkehrt ist, und die junge Kommissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne), die mit neuen Methoden alte Verkrustungen in der spröden Lausitz aufbrechen will.

Doch je mehr sich die energische Ermittlerin den Menschen vor Ort öffnet, desto größer wird ihr Verständnis für ihren Kollegen. Wie die riesigen Schaufeln der Förderbagger, die geduldig Schicht um Schicht abtragen, graben sich die beiden Ermittler durch den Fall, der sie Jahrzehnte in die Vergangenheit führt.

Um diese Story dreht sich die neue Krimi-Serie "Lauchhammer", benannt nach der Stadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Dort und in der Umgebung haben die Dreharbeiten begonnen. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, rbb, ARD Degeto und Arte, gemeinsam mit Moovie, einem Tochterunternehmen der Constantin Film AG.

Ausstrahlungstermin der sechsteiligen Krimi-Serie ist voraussichtlich Ende 2022. Gezeigt wird sie im Ersten und auf Arte.