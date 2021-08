Mit einer neuen Wasserbehandlungsanlage in der Nähe des Neustädter Ortsteils Döschko (Sachsen) südlich von Spremberg (Spree-Neiße) soll das Problem der braunen Spree intensiver angegangen werden. Sie ist nach einer Testphase am Donnerstag an einem Altarm des Flusses in den Normalbetrieb gegangen, hat der Bergbausanierer LMBV bekanntgegeben.



"Wir können jetzt vor der Spree rund 1.200 Kilogramm Eisen [pro Tag, d. Red.] mindern, was wir gar nicht erst in der Spree ankommen lassen, sagte ein Sprecher am Freitag dem rbb. Die Stelle in Neustadt/Spree sei ein "Hotspot des Eiseneinfalls", heißt es in einer Mitteilung des Bergbausanierers [lmbv.de].

Der braune Schlamm ist eine Folge des früheren Braunkohletagebaus.