Die übrigen hätten demnach bereits in der vergangenen Woche ein Schreiben bekommen mit der Bitte, sich testen zu lassen.

Nach Corona-Fällen in der künstlichen Tropenlandschaft Tropical Islands (Dahme-Spreewald) sollen am Montag die letzten Gäste benachrichtigt werden. Das betreffe Menschen, die über externe Reiseveranstalter ihren Aufenthalt gebucht hätten, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem rbb.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald hatte bereits in der vergangenen Woche das Hygienekonzept von Tropical Island bestätigt. Es lässt momentan gleichzeitig 3.300 Menschen in die Halle, im Oktober soll die Zahl auf 3.000 gesenkt werden. Das habe aber nichts mit den Corona-Fällen zu tun, so das Unternehmen, sondern sei wegen des Saisonendes ohnehin geplant gewesen.

In der vergangenen Woche war eine fünfköpfige Familie nach dem Besuch im Tropical Islands positiv auf das Virus getestet worden. Deshalb mussten all jene angeschrieben werden, die sich zwischen dem 18. und 22. August in der Halle aufgehalten hatten.