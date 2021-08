Vorbereitungen in Doberlug-Kirchhain - So will Deutschland die ersten afghanischen Ortskräfte unterbringen

rbb/Wussmann Audio: Antenne Brandenburg | 18.08.2021 | Bild: rbb/Wussmann

18.08.21 | 17:02 Uhr

Am Donnerstag sollen die ersten afghanischen Ortskräfte in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain eintreffen. Kurz vor ihrer Ankunft wird fieberhaft alles vorbereitet. Von Iris Wussmann



Die Aufnahmeeinrichtung für die afghanischen Ortskräfte, die am Donnerstag kommen sollen, liegt einige Kilometer vom Stadtzentrum von Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) entfernt. Große Zelte sind bereits vor dem Wohnblock aufgebaut. Sie sind für die medizinischen Untersuchungen, für Corona-Tests und auch für die Essensausgabe vorgesehen. Die Ortskräfte sollen die oberen Etagen des Hauses beziehen. Wie viele aber am Donnerstag ankommen werden, weiß selbst der Chef der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, nicht. "Die Lage ist wirklich unübersichtlich. Wir rechnen mit 100 bis 200, aber es können auch mehr sein. Wir wissen nicht, wie viele tatsächlich das Flugzeug besteigen und wie viele auch Ortskräfte sind", so Jansen am Mittwoch.

Die ersten afghanischen Ortskräfte werden derzeit von der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogen. Nach der Machtübernahme der Taliban sind sie akut bedroht, weil sie in den letzten Jahren unter anderem der Bundeswehr bei dem Versuch geholfen haben, eine stabile Demokratie aufzubauen. Die Erstaufnahme in Deutschland regelt das Land Brandenburg. Gesteuert wird die Unterbringung von der Zentralen Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt. Ganz konkret sollen die Ortskräfte in die Außenstelle nach Doberlug-Kirchhain kommen und anschließend bundesweit verteilt werden. Dort laufen am Mittwoch noch die letzten Vorbereitungen vor der Ankunft der Geflüchteten.



Vorbereitungen in der Erstaufnahmeeinrichtung

Vom Flughafen Frankfurt (Main) werden sie in Bussen nach Doberlug-Kirchhain gebracht. Hier kommen die Geflüchteten, egal, wie das Corona-Testergebnis lautet, für vier Tage in Quarantäne. Diese soll allerdings, vor allem für die Familien, so erträglich wie möglich gestaltet werden, heißt es vom Träger der Einrichtung, dem Deutschen Roten Kreuz. Es gibt einen Spielplatz aber auch ausreichend Betreuer, heißt es, auch für Traumatisierte. Die letzten Zimmer werden noch vorbereitet - mit Handtüchern, Bettwäsche und Hygieneartikeln. Auch ein Willkommenspaket ist gepackt, sagt Objektleiter Sebastian Berg. "Es ist natürlich ein Personenkreis, der jetzt besondere Aufmerksamkeit hervorruft, bei allen", hebt er die Besonderheit der Aktion hervor. Die DRK-Mitarbeiter seien froh, in dieser Katastrophe helfen zu können, wie er erklärt.



Positive Reaktionen in Doberlug-Kirchhain

Nach etwa fünf Tagen sollen die geflüchteten Ortskräfte dann von den Bundesländern mit Bussen abgeholt werden, auf die sie laut Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Dann kommen die nächsten, sagt Olaf Jansen. "Das hoffe ich, dass noch mehr Flüge kommen. Unser Anliegen bei den Ortskräften ist, dass sie hier willkommen sind und dass wir ihnen beim Schritt in die Gesellschaft helfen", sagt er. In Doberlug-Kirchhain selbst werden die Ortskräfte wohl kaum spürbar sein, schon wegen der Quarantäne. Aber dass die Geflüchteten gerade hier ihre ersten Tage in Ruhe verleben sollen, sehen die befragten Einwohner am Mittwoch positiv. "Ich denke, jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass ihm geholfen wird", sagt eine Einwohnerin. Ein anderer meint, man hätte eine solche Rettungsaktion viel früher starten müssen. Und ein weiterer Einwohner hofft, dass die Unterkunft nur eine Notlösung ist. "Die haben dasselbe Recht auf eine Wohnung in Deutschland, sie haben schließlich für uns gearbeitet", wie er sagt.



Sendung: Antenne Brandenburg, 18.08.2021, 16:40 Uhr