Seit Juni 2021 müssen sich vor dem Cottbuser Landgericht zwei Männer verantworten, die am 1. März 2020 auf dem Klosterplatz in Cottbus einen Mann erschossen haben sollen. Die Angeklagten haben gestanden, vor Gericht muss geklärt werden, was genau in jener Nacht passiert ist.

Dazu wurden am Mittwoch weitere Zeugen gehört. Einer hatte in seiner ersten Aussage bei der Polizei noch eine weitere Person genannt, die am Mord beteiligt gewesen sein soll. Bei seiner Anhörung relativierte er seine Aussage vor der Polizei: Er könne sich nicht mehr genau erinnern. Außerdem habe er mittlerweile viel über den Fall in Medien und sozialen Netzwerken gelesen, jetzt wisse er nicht mehr, was er gelesen und was selbst erlebt habe.